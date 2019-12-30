Более 600 тысяч машин отзывают Hyundai и Kia из-за двигателя

Отзывная кампания объявлена на территории Южной Кореи и затрагивает более 600 тысяч автомобилей шести моделей.

Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.

Так, у моделей Hyundai Grand Starex, Porter 2 и Solati нестабильно работает двигатель, а в кроссовере Kia Sorento выявили сбои в системе предотвращения лобовых столкновений.

Автопроизводители Hyundai и Kia скоро начнут рассылать уведомления владельцам отзывных машин и приглашать их в сервисные центры для бесплатного устранения неполадок.