Subaru поднимет цены на свои автомобили в России

Уже через несколько дней на российском рынке большинство автомобилей прибавит в цене, что анонсировали многие компании.

Subaru также поднимет цены на свои автомобили в России с января. В среднем машины бренда станут дороже на 6-10%.

Об удорожании машин официально сообщили в компании, отметив, что причиной удорожания является повышение ставок утильсбора на новые авто, ввозимые в Россию.

При этом отмечается, что автопроизводитель продолжит предлагать специальные программы, которые позволят сэкономить.

Также в начале года еще можно приобрести авто по старым ценам. Речь идет об автомобилях со складских запасов, которые были выпущены в 2019 году.