УАЗ в своей официальной группе в «ВКонтакте» напомнила подписчикам про уникальный УАЗ СУЛА.
УАЗ показал украинскую версию УАЗ «Буханки» для медиков
30.12.2019 01:10
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Российский автопроизводитель продолжает знакомить со своей историей развития, экспериментальными моделями, а также достижениями.
В этот раз пресс-служба компании в социальной сети показала снимки УАЗ СУЛА, разработанного в 1993 году при содействии львовского НИИ «Укравтобуспром».
Данная модель была построена на шасси УАЗ-3303, и выпускался автомобиль в различных конфигурациях на Лубенском заводе «Агрореммаш» (Украина).
УАЗ СУЛА получил оригинальный кузов, который был более современными и вместительным.
В целом УАЗ СУЛА предлагался в качестве машины скорой помощи, но также существовали версии в виде пикапа, 11 местного микроавтобуса и седельного тягача.
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