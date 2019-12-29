УАЗ показал украинскую версию УАЗ «Буханки» для медиков

УАЗ в своей официальной группе в «ВКонтакте» напомнила подписчикам про уникальный УАЗ СУЛА.

Российский автопроизводитель продолжает знакомить со своей историей развития, экспериментальными моделями, а также достижениями.

В этот раз пресс-служба компании в социальной сети показала снимки УАЗ СУЛА, разработанного в 1993 году при содействии львовского НИИ «Укравтобуспром».

Данная модель была построена на шасси УАЗ-3303, и выпускался автомобиль в различных конфигурациях на Лубенском заводе «Агрореммаш» (Украина).

УАЗ СУЛА получил оригинальный кузов, который был более современными и вместительным.

В целом УАЗ СУЛА предлагался в качестве машины скорой помощи, но также существовали версии в виде пикапа, 11 местного микроавтобуса и седельного тягача.