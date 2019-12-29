Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Джеймс Мэй, который ранее был ведущим в шоу Top Gear, сильно уверен, что качество и надежность выпускаемых на заводах автомобилей определяется по состоянию туалетов в зданиях по их сборке.

Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин. По его словам, он побывал на предприятиях Toyota, LADA и ЗИЛ.

На заводах Toyota Мэй восхитился туалетами, которые имеют подогрев, музыку и даже способны анализировать состояние здоровья те, кто его посещает.

При этом после посещения завода по выпуску Лад в Тольятти и предприятия ЗИЛа в Москве он назвал уборные «омерзительными» попутно заявив, что и транспортные средства, выпущенные на таких заводах являются некачественными и ненадежными.