Как экономическая ситуация влияет на покупку автомобилей – опрос

В России провели опрос добровольцев с целью выяснить, насколько сильно влияет экономическая ситуация в стране на желание и возможность приобретения нового автомобиля.

Опрос проводился агентством «Автостат» совместно с изданием «За Рулем» в период с 18 по 24 декабря. Его участниками стали более двух тысяч респондентов.

Респондентам предлагали ответить на вопрос: «Как экономическая ситуация в стране повлияет на ваше решение приобрести автомобиль?».

Выяснилось, что 67% опрошенные не смогут приобрести новую машину. Более половины заявили, что продолжат эксплуатировать уже имеющийся автомобиль, а около 12,5% и вовсе заявили о том, что они будут даже вынуждены ее продать.

Каждый третий респондент говорит о том, что сможет позволить себе купить машину на смену старой, но при этом будет обращать внимание не ее стоимость.

Около 15% россиян готовы потратить на покупку машины до 1,5 млн рублей, а еще 82% говорят, что смогут приобрести только автомобиль стоимостью до 1 млн рублей.