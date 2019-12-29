Бренду Lexus выписали штраф на 12,5 миллионов долларов

Как выяснилось, оштрафована компания была Антимонопольным бюро Государственной администрации по регулированию рынка КНР.

Эксперты установили, что бренд Lexus нарушает антимонопольное законодательство, устанавливая минимальный уровень цен как для новых, так и для подержанных автомобилей, а также для аксессуаров.

В материнской компании Toyota уже прокомментировали ситуацию, заявив, что уважает решение китайских властей и не будут возражать с наказанием.

При этом китайское подразделение Lexus выступило с возражениями, указав, что такой штраф ущемляет дилеров и права потребителей.