Штраф в размере 12,5 млн долларов компания выплатить властям Китая.
Бренду Lexus выписали штраф на 12,5 миллионов долларов
30.12.2019 00:36
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Как выяснилось, оштрафована компания была Антимонопольным бюро Государственной администрации по регулированию рынка КНР.
Эксперты установили, что бренд Lexus нарушает антимонопольное законодательство, устанавливая минимальный уровень цен как для новых, так и для подержанных автомобилей, а также для аксессуаров.
В материнской компании Toyota уже прокомментировали ситуацию, заявив, что уважает решение китайских властей и не будут возражать с наказанием.
При этом китайское подразделение Lexus выступило с возражениями, указав, что такой штраф ущемляет дилеров и права потребителей.
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