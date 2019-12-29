Список самых доступных автомобилей иностранных брендов назвали на основании их стоимости по состоянию на декабрь 2019 года.
Представлен топ-5 самых доступных иномарок в России
30.12.2019 00:29
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В целом в таких рейтингах остаются одни и те же модели, меняется только их стоимость. Как и ранее первые строчки рейтингов самых доступных иномарок занимают седан и хэтчбек марки Datsun.
При этом если седан предлагают за 400 000 рублей минимум, то хэтчбек доступен от 465 000 рублей.
Однако, на официальном сайте компании эта стоимость указана с учетом спецпрограмм и предложений, включая трейд-ин.
Hyundai Solaris оказался в тройке лидеров с ценником от 746 000 рублей.
Четвертая строчка досталась Chevrolet Niva с ценником 680 000 рублей минимум, а замыкает первую пятерку Volkswagen Polo, оцененный от 782 000 рублей.
Источник: gazetadaily.ru.
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