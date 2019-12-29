BMW откажется от двигателя с четырьмя турбинами

Трехлитровый дизельный двигатель с 4 турбинами устанавливается в модели 5 и 7-серии, а также в кроссоверы X5, X6 и X7.

В скором времени этот двигатель исчезнет из моторной гаммы автомобилей, о чем сообщает издание Bimmer Today ссылаясь свои источники в компании.

Причиной отправки в отставку двигатель B57D30S0 является его сложность и дороговизна. Отказываться от этой силовой установки в моделях будут постепенно.

Первые автомобили с отсутствующим в линейке трехлитровым дизелем появятся в середине следующего года. Разрабатывать преемника этому мотору в компании не планируют.