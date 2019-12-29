«Веселый» катафалк в январе продадут на аукционе в США

В начале следующего года аукционный дом Barrett-Jackson продаст «веселый» катафалк под названием Pirate Surf Mobile.

Машина и до этого была катафалком на базе Cadillac Fleetwood, но по после списания ее прибрёл кастомайзер Ричард Флэтчер и кардинально переделал.

От родного автомобиля осталась только задняя часть кузова. Машину перекрасили в яркие цвета, лишили ее части кузовных элементов, добавили еще одну пару колес и декорировали ДВС.

Также были добавлены некоторые детали от старого Cadillac. После большого количества доработок длина Pirate Surf Mobile выросла до 8,5 метра.