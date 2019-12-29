Внедорожник Chery Tiggo 8 в России появится в 2020 году

Одной из новых моделей станет Chery Tiggo 8, продажи которого планируют начать весной будущего года. Т

акже россиян ждет появление кроссовера премиального бренда Exeed, который выведут во второй половине года.

Chery Tiggo 8 будет представлен с пятиместным салоном, а его обновленная версия в Китае была представлена весной. После обновления кроссовер получил слегка измененную внешность и много изменений в салоне.

Его моторная гамма представлена двумя турбированными агрегатами объёмом по 1,6 литра. Один из них имеет мощность 156 л.с., а второй – 197 л.с.

В качестве трансмиссии доступна шестискоростная механика или робот, а для более мощного двигателя предлагается только 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. На китайском рынке модель оценен от 88 800 юаней или около 800 тыс. рублей.