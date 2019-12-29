Обнаружено кладбище желтых лифтбеков ЗАЗ-1103 «Славута»

«Славута» была одной из последних моделей, разработанных собственными силами Запорожского автомобильного завода.

ЗАЗ-1103 «Славута» не производится с 2011 года. Данная модель пробыла на конвейерной линии с 1999 года.

Украинский лифтбек предлагался с 1,2 и 1,3-литровыми моторами, и до 2006 года ДВС были карбюраторными, а после их оснастили инжекторами.

За весь период было выпущено 140 тыс. ед. ЗАЗ-1103 и недавно часть из них была обнаружена на одном из пустырей города Энергодар Запорожской области.

На стоянке под открытым небом гниют «Славуты», выкрашенные в желтый цвет. Все эти авто ранее работали в такси, и после списания их отправили доживать свой век под открытым небом.