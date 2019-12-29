В Mitsubishi Motors рассказали об использовании в дальнейшем дизельных силовых установок в своих автомобилях.

Как заявили в руководстве автопроизводителя, новое поколение дизельных ДВС создавать они не планируют.

В связи с этим Mitsubishi попрощается с дизельными двигателями уже к концу 2021 года.

Дизельные силовые установки в автомобилях могут дальше применять только в странах, где жёстких экологических норм.

По предварительным подсчетам специалистов, объёмы продаж машин с дизельными моторами в ближайшие десять лет упадут минимум на 40%.