Chery начала выпускать электрический купе-кроссовер в стиле Porsche

Профилирующие китайские рессурсы опубликовали снимки сборочной линии компании Chery, и на фото можно увидеть новую модель автомобильного бренда.

Известно, что модель получила заводской индекс Chery S61, а над ее дизайном работало ателье Pininfarina. В целом тестовые прототипы похожи на кроссовер Porsche.

Chery S61 будет относиться к премиальному сегменту, на что указывают панели, выполненные под натуральное дерево, и алюминиевые вставки.

Источники указывают, что по габаритам новый китайский кроссовер будет немного больше чем Nissan X-Trail. Также сообщается, что выпущенные экземпляры являются электрокарами.

Презентация новинки состоится в ближайшие три месяца, а до выхода модели в продажу компания должна раскрыть не только технические характеристики, но также цены и комплектации.