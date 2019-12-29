Suzuki рассказала о доле кредитных автомобилей в продажах

В компании Suzuki рассказали, сколько автомобилей в этом году было реализовано с помощью кредитных программ и предложений.

Как сообщили в пресс-службе бренда, в 2019 года автопроизводитель оформил кредитов на 7,6 тыс. автомобилей.

Этот результат в сравнении с 2018 годом вырос на четверть. В результате доля кредитных автомобилей в продаже составила 37%.

Отмечается, что сейчас машины марки можно покупать в кредит по программам «Семейный автомобиль Suzuki» и «Сузуки Финанс».

Скидка по последней и с учетом трейд-ин может составит 260 тыс. рублей для SX4. Кроссовер Vitara и вовсе предлагают по цене от 999 000 рублей с учетом спецпредложений и программ.