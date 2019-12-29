В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109

На сайте бесплатных объявлений по продаже транспортных средств на продажу выставили ВАЗ-2109 с деревянной передней панелью и рулевым колесом.

На сайте RST указано, что машина 1990 года выпуска. В ней установлен 1,3-литровый мотор и пятиступенчатая механическая коробка передач.

Внешне «девятка» ничем не отличается от других. Ее единственной особенностью является лакированная деревянная панель ручной работы.

Владелец отечественной машины просит 1,3 тыс. долларов (81 тыс. рублей). В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).