Названы самые покупаемые SUV стоимостью 4-5 млн рублей

В ценовой категории от 4 д 5 млн рублей самым востребованным в России SUV является Toyota Land Cruiser.

По данным агентства «Автостат» средневзвешенная цена этой модели за 10 месяцев этого года составила 5 477 000 рублей, а объёмы продаж были 5 555 экземпляров.

На втором месте рейтинга самых покупаемых SUV стоимостью 4-5 млн рублей располагается BMW X5 с результатом 4 348 единиц и средней ценой 5 195 000 рублей.

В тройке лидеров оказался Lexus LX. Россияне в отчетный период купили 2 898 таких внедорожников стоимостью 7 095 000 рублей за экземпляр в среднем.

В первую пятерку ТОПа вошли BMW X6 и Porsche Cayenne. Их средневзвешенная стоимость составила 5 892 000 (2 754 ед.) и 5 308 000 рублей (2 678 ед.) соответственно.

В следующей пятерке лидеров оказались: BMW X7 (2398 ед.; 6 678 000 руб.), Mercedes-Benz GLS (2276 ед.; 6 163 000 руб.), Land Rover Range Rover (2213 ед.; 9 227 000 руб.), Audi Q8 (2135 ед.; 5 498 000 руб.) и Mercedes-Benz GLE (1660 ед.; 5 889 000 руб.).