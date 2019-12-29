С начала следующего года на российском рынке массово прибавят в цене почти все автомобили.
С 1 января в России подорожают все модели Renault
29.12.2019 11:21
15 0
Как известно, причиной такого явления станет повышение утилизационного сбора с 1 января 2020 года. О повышении цен на свои автомобили объявили многие компании.
Недавно об этом заявили и в российском офисе компании Renault. С 1 января в России подорожают все модели Renault, выпущенные в 2020 году.
По предварительным подсчетам автомобили бренда в среднем станут дороже на 2%. Объяснили удорожание не только утильсбором, но и небольшими изменениями в оборудовании Эра-Глонасс.
Дилеры предупреждают о подорожании автомобилей с начала 2020 года
Комментарииcomments powered by HyperComments