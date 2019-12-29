Ограничитель «Лежачий полицейский» где купить и как установить?

Государственные службы которые занимаются статистическими социологическими исследованиями уже не один год демонстрируют факт того что в нашей стране основной причиной гибели молодых людей возрастом до сорока лет являются «Дорожно-Транспортные происшествия». Каждый год на дорогах погибает огромное количество людей, которых даже не успевают обзавестись потомством и передать свои гены следующему поколению. При этом статистика дорожной полиции утверждает, что чаще всего смертельные ДТП происходит по вине водителей нарушивших действующий скоростной режим.

В свое время развитые страны тоже столкнулись с такой проблемой, после чего их власти стали искать способы борьбы с нарушителями скоростного режима. Одним из вариантов решения ситуации, стала массовая установка на опасных участках автомагистралей специальных искусственных преград, которые получили официальное название «лежачий полицейский». Сейчас купить лежачий полицейский можно на специализированных сайтах в интернете.

Что это такое

Итак «лежачий полицейский» представляет собой искусственно сделанную преграду, которые располагают на определенном участке дорожного полота. Чаще всего такие преграды можно увидеть:

рядом с пешеходными переходами;

во дворах многоэтажных домов;

перед въездом на парковку, мост;

рядом с учебными учреждениями (детскими садиками, школами, техникумами и т.д.).

Сам по себе «лежачий полицейский чаще всего выглядит как небольшой бугор на дороге. Он может быть просто отлит из бетона, в некоторых случаях его покрывают резиной, или другими подобными материалами (например, полиуретаном). При этом стоит отметить, что в законодательстве существуют специальные нормы, которые регулируют то, как должен выглядеть «дорожный полицейский (высота, ширина, длина) и где он может быть установлен. Это необходимо знать людям, которые планируют установить лежачий полицейский на пример во дворе многоэтажного дома или поблизости от своего частного дома. Неправильная установка данного сооружения может привести к нарушению законодательства, дальнейшему судебному разбирательству, возможно к штрафным санкциям.

Покупка и установка

Сейчас на сайте bestmash.ru/shop/lezhachiy-politseyskiy225 можно выбрать запчасти для накладного лежачего полицейского или заказать целое сооружение вместе с услугой установки. Сделать это очень легко компании оказывающие такие услуги пришлют специалиста который снимет замеры и порекомендует конкретное устройство для установки в определенном месте.