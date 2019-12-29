Грузовые автомобили японского бренда HINO

Уже не один десяток лет, когда речь заходит о надежных и мощных машинах у большинства автолюбителей по всему миру в голове возникают названия японских брендов. Да как это не удивительно небольшая страна, которая пережила в двадцатом веке множество потрясений, смогла добиться успеха в самых разных отраслях, в том числе это касается автомобилестроения.

Японские машины это синоним высокого качества, чрезвычайно надежности, инноваций. Причем концерны страны «Восходящего солнца» являются лидерами, как легкого, так и грузового автомобилестроения.

При этом среди лидеров должен быть тот, кто обгоняет всех остальных. Если речь заходит о грузовых машинах, то в этой сфере среди всех японских марок особенно выделяется компания HINO являющаяся дочкой всемирно известного бренда Toyota. Сегодня HINO выпускает широкую линейку грузовых автомобилей и специальной техники. Машины компании рассчитаны на разную грузоподъемность, они могут работать в любых климатических условиях, обладают высокой проходимостью, мощными силовыми установками. Особенно стоит выделить надежность ремонтопригодность данной техники.

В нашей стране предприятие продает грузовики трех серий: 300, 500, 700. Эти машины отличаются по техническим характеристикам и могут выполнять разные виды работ. Сейчас компания Major Truck предлагает всем желающим грузовики HINO разной комплектации. Рассмотрим каждую серию грузовых автомобилей бренда более подробно.

Серия Хино 300

Модельный ряд Нino 300 представляет собой серию малотоннажных грузовиков, которые чаще всего используются в городах для перевозки небольших партий товаров, оборудования, материалов. При этом Нino dutro как еще называют эту машину обладает:

повышенной комфортностью;

современным дизайном;

экономичным мотором.

В зависимости от комплектации машины этой серии могут брать на борт от 1,2 до 4,9 тонн груза. Как и все японские машины этот грузовик отличается высокой надежностью, его элементы выполнены из качественных материалов, кроме того надежные тормоза и удобная коробка автомат делают управление безопасным и комфортным.

Сейчас на сайте представлены все модификации Hino 300 Серии. Все что нужно пользователю зайти на страницу Major Truck и сделать запрос Хино 300 купить.

Серия Хино 500

Это автомобиль, который предназначен для перевозки более серьезных грузов. Такие машины применяют для доставки товаров и оборудования на междугородних маршрутах. Среди главных преимуществ Нino 500, специалисты и владельцы отмечают такие факторы как:

высокий уровень безопасности;

комфортабельность;

экономичные моторы.

Водители, которые водят данный транспорт, говорят е его надежности и удобстве. Обладая не слишком большими габаритами, автомобиль хино рейнджер может перевозить в зависимости от компоновки до 26 тонн груза. Именно это объясняет его большую популярность во всем мире. Сегодня ХНino ranger в нашей стране можно заказать в специализированных центрах, ознакомиться вариациями HINO 500 серии можно по ссылке на сайте дилера.

Серия hino 700

Автомобиль Хино 700 это машина, которая способна перевозить до 30 тонн грузов. Автомобиль обладает высокой функциональностью и может использоваться в разных условиях. Сейчас Нino profia в нашей стране в основном покупают компании занимающиеся междугородними перевозками а также доставляющие грузы в другие государства.

Машина чрезвычайно надежна, безопасна и комфортабельна. Все это делает ее крайне востребованной на рынке.

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