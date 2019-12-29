Самые частые причины обращения в СТО владельцев Hyundai

Машины бренда Hyundai пользуются невероятной популярностью среди людей, которые знают цену деньгам и инвестируют их только в лучшие продукты автомобильной индустрии. Конечно, есть и другие марки из Азии, Америки, Европы, которые стоят внимания, но все чаще взор отечественного автомобилиста обращается именно к рынкам Кореи, Китая, Японии, так как местные авто достаточно дешевые, при этом именно они в наше время являются настоящим кладезем комфорта, технологий и различных ноу-хау как в плане технической начинки, так и электроники, внедрения искусственного интеллекта и т.д. Но какие бы крутые функции и возможности не появлялись в машинах, в них всегда остаются самые банальные проблемы, которые приходится решать совершенно каждому водителю. Рассмотрим наиболее распространенные среди них.

Топливная система

Ремонт топливной системы в Санкт-Петербурге пользуется большим спросом среди владельцев как Hyundai, так и других брендов. Это один из первых узлов, которые склонен давать сбои, так как он всегда в работе и подвергается большим нагрузкам. Не слишком качественное отечественное топливо, использование в конструкции системы неоригинальных запчастей, сложные условия на дороге – все это делает свой вклад в разрушение целостной работы топливной системы. Частыми проблемами здесь выступает:

Утечка рабочей жидкости. Происходит по причине разгерметизации соединений, трещин на соединительных трубках, некачественном соединении деталей между собой;

Не заводится или плохо работает двигатель. Приходится пересматривать всю систему и определять, что мешает поступлению жидкости в движок, достаточное ли там количество продуктов для будущего горения и т.д.;

Показания контроля уровня топлива не правильны и показывают «погоду». Здесь также нужно хорошенько все проверить, в особенности датчики, установленные внутри системы.

Перечень неприятностей в топливной системой можно растянуть на десятки пунктов. И все они решаются исключительно с помощью опытных мастеров, иначе можно сделать своему авто еще хуже.

Подвеска

Ремонт подвески Hyundai также пользуется в Питере большим спросом и популярностью. Учитывая состояние наших многих дорог, в особенности загородных, подвеска постоянно находится в зоне риска и любая ее часть может сломаться буквально в любой момент. В плане наведения порядки с подвеской профессиональные сервисы предоставляют следующие варианты услуг:

Замена амортизаторов. Если этой части конструкции приходит конец, то поездка даже по ровной дороге превращается в достаточно серьезное испытание. Автомобиль трясет, он падает на каждую яму как в последний раз, при достаточно сильном ударе могут повредиться и другие части конструкции;

Замена жидкости в МКПП. Многие водители все еще ездят на механических коробках, где необходимо периодически проводить замену рабочей жидкости. Только так можно добиться плавной бесперебойной работы;

Замена различных частей подвески, типа прокладок пружин, пыльников, отбойников, шаровых опор, а также многих других компонентов.

Также не стоит забывать, что даже при видимом порядке с авто, ему периодически требуется регулировка развала схождения колес. От качества выполненной регулировки зависит то, как будет ездить машина, с каким комфортом водитель и пассажиры будут передвигаться даже по ровной дороге. Если с развалом назрели проблемы, их нужно своевременно устранять, иначе части подвески будут получать неадекватную нагрузку и быстрее приходить в негодность.

Помните, что отремонтировать машину по-настоящему качественно можно только в профессиональных сервисах, где работают опытные мастера своего дела. Лучше немного переплатить за помощь, чем потом устраивать капитальные ремонты.