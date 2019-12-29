Популярные модели Ягуар

Любая модель Ягуар представляет собой роскошную автомашину премиум-класса, сочетающую в себе самые современные технологические разработки, мощь и продвинутые технические параметры. Новейшие модели вызывают особый интерес к себе со стороны автолюбителей.

Ягуар XJ 2019 года

Новая машина Ягуар XJ – это совершенно эксклюзивное транспортное средство премиум- класса, сочетающее в себе максимальную степень безопасности с безупречными ходовыми характеристиками. Производящий сильнейшее впечатление стиль авто сопровождается суперсовременными инновациями. Все это позволяет получать массу позитивных эмоций от поездки как пассажирам, так и водителю. Внушительный экстерьер нового седана создается за счет следующих особенностей:

необычная радиаторная сетчатая решетка;

светодиодные фары высокой мощности, имеющие форму буквы J;

диски диаметром восемнадцать дюймов;

обилие хрома в комбинации с округлыми линиями.

Просторный салон Ягуар Икс Джей обустроен при помощи высококачественных премиальных материалов. Каждый покупатель имеет возможность подобрать наиболее соответствующую своим нуждам комплектацию. Будет ли колесная база автомашины увеличенной или стандартной – решать покупателю. Чрезвычайно легкий, но совершенно надежный алюминиевый жесткий корпус обеспечивает отличные динамические качества и устойчивость авто во время движения. Целый ряд опциональных функций предшествующих моделей Ягуар включен в базовую комплектацию обновленной версии, выпущенной в 2019 году.

Электрический кроссовер Ягуар I-Pace

Электромобиль Jaguar I-Pace конкурирует с Tesla Model X. Данная модель оборудована литий-ионными аккумуляторами совокупной емкостью 90 кВт·ч. Она может проехать на одной подзарядке 480 км. При этом в новом электрическом кроссовере есть система быстрой зарядки, с помощью которой можно восстановить аккумуляторы с 0 до 80% всего за 40 мин. От обычной электророзетки Jaguar I-Pace заряжается за 10 часов. По утверждению производителя, эта машина может нормально работать при сильном холоде. Для максимального повышения запаса хода в электрическом кроссовере имеется ряд вспомогательных систем.

Высокая популярность рассмотренных моделей Jaguar обусловлена их превосходством перед множеством других автомобилей. И хотя за повышенную безопасность и комфортность езды приходится платить немалые деньги, в данном случае расходы себя полностью оправдывают.