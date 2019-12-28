Опубликовали изображения нового кроссовера Hyundai Tucson

Hyundai Tucson заметили на тестах на полигоне, где обычно производят настройку ходовой части.

Новое поколение кроссовера вывели тестировать в камуфляжной пленке, но даже через нее видно, что модель будет иметь внешность в стиле Hyundai Palisade.

Hyundai Tucson получит полностью новую переднюю часть и вырастет в размерах. Известно, что его будут собирать в США и оснащать 2,5-литровым мотором.

Также ожидается, что кроссовер будет доступен с гибридной силовой установкой и дизельным мотором.

Другой информации про новое поколение Hyundai Tucson пока нет.