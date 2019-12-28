Новый электромобиль Xpeng P7 появился в продаже

Китайский рынок является не только самым крупным в мире, но и самым большим по объёмам продаж электрокаров.

Именно поэтому все автопроизводители стараются со своими «зелеными» моделями выйти на рынок КНР, а некоторые и вовсе начинают продажи исключительно с этого региона, а уже потом выводят модель на глобальный рынок.

Теперь в Китае стал доступен электрический седан Xpeng P7 от китайской компании Xpeng Motors.

Прием заказов на седан стартовал с момента начала работы автосалона в Гуанчжоу. Тогда представители компании озвучили цены на две комплектации, а теперь стало известно про третью модификацию – базовую.



Базовый вариант получил один мотор на задней оси, а его отдача составляет 266 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

Такая версия комплектуется блоком тяговых батарей на 81 кВт∙ч. Они обеспечивают запас хода 550 км. Стоимость базовой комплектации электрокара составляет 34 тыс. долларов.

Две другие версии оснащены более мощными моторами и системой полного привода, а также увеличенным аккумулятором. Их в Китае можно заказать по цене от 39 тыс. и 53 тыс. долларов.

Для всех седанов в качестве опции предлагается автопилот третьего уровня, который позволит автоматически парковаться и двигаться в автономном режиме на трассе.

Xpeng Motors в Китае еще предлагает кроссовер G3, но эта модель продается плохо, так как за два года было продано всего 15 тыс. экземпляров.