Jaguar Land Rover через сервис «Автомобили в наличии» с февраля реализовала 1 000 автомобилей, причем самое большое количество заявок было принято в столице России.
Компания Jaguar Land Rover в России продала 1 000 машин онлайн
28.12.2019 21:39
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Российское представительство британского концерна подсчитало количество успешно оформленных заявок через сервис «Автомобили в наличии».
В рамках этого предложения покупатель вносит предоплату 30 тыс. рублей и бронирует понравившийся автомобиль на 72 часа.
За это время покупателю нужно подъехать в дилерский центр и заключить договор на продажу, а также внести оставшуюся сумму.
В Jaguar Land Rover отметили, что через интернет больше всего приобретали кроссовер Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery Sport.
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