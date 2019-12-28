Компания Jaguar Land Rover в России продала 1 000 машин онлайн

Jaguar Land Rover через сервис «Автомобили в наличии» с февраля реализовала 1 000 автомобилей, причем самое большое количество заявок было принято в столице России.

Российское представительство британского концерна подсчитало количество успешно оформленных заявок через сервис «Автомобили в наличии».

В рамках этого предложения покупатель вносит предоплату 30 тыс. рублей и бронирует понравившийся автомобиль на 72 часа.

За это время покупателю нужно подъехать в дилерский центр и заключить договор на продажу, а также внести оставшуюся сумму.

В Jaguar Land Rover отметили, что через интернет больше всего приобретали кроссовер Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery Sport.