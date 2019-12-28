В Россию поставили партию кроссоверов Lifan X70

Ранее кроссовер Lifan X70 собирали на российском предприятии, но сборка автомобиля прекратилась и некоторое время он перестал быть доступен для покупки.



Однако недавно сообщалось, что компания отправила партию кроссоверов из Китая, а импортированные модели в России получили ОТТС.

Из Китая партию Lifan X70 отправили 6 декабря и вот они уже прибыли в нашу страну и направлены к дилерам.

О том, что Lifan X70 прибыл в Россию, сообщил портал «Китайские автомобили». Вероятно продажи кроссовера стартуют в начале января.

Ранее сообщалось, что модель предложат по цене от 989 000 рублей.