Китайский авторынок продолжит падение в 2020 году

Как известно, продажи автомобилей в Китае падают больше года, при этом роста продаж аналитики не ожидают и в следующем году.

По предварительным прогнозам, в следующем году авторынок Поднебесной упадет еще на 2% до 25,31 млн машин.

В текущем году отрицательная динамика составит 8% в сравнении с 2018 годом. Отмечается. Что доходы автомобильной промышленности также упали на 3,16%, а прибыль сократилась на 14,29%.

На падение продаж в следующем году повлияет рост ВВП, замедление экономического роста, а также торговые противоречия США и Китая.