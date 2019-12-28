Ford выпустит конкурента кроссоверу Jeep Compass

Американская компания пополнит модельный ряд новой моделью, которой будет среднеразмерный кроссовер.

Новинка предназначена в первую очередь для бразильского рынка, но возможно она станет глобальной. В качестве конкурента такому автомобилю называют модель Jeep Compass.

Сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии компании в Бразилии, где сейчас собирают EcoSport и Ford Ka.

Как стало известно, новый кроссовер выпустят в двух версиях, где вторая получит купеобразный кузов. Внутренний индекс новинок — BX784 и BX785.

Презентация новинки может состояться уже к концу 2021 года.