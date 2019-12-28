Американская компания пополнит модельный ряд новой моделью, которой будет среднеразмерный кроссовер.
Ford выпустит конкурента кроссоверу Jeep Compass
28.12.2019 18:13
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Новинка предназначена в первую очередь для бразильского рынка, но возможно она станет глобальной. В качестве конкурента такому автомобилю называют модель Jeep Compass.
Сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии компании в Бразилии, где сейчас собирают EcoSport и Ford Ka.
Как стало известно, новый кроссовер выпустят в двух версиях, где вторая получит купеобразный кузов. Внутренний индекс новинок — BX784 и BX785.
Презентация новинки может состояться уже к концу 2021 года.
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