Volkswagen к 2025 году намерен выпустить 1,5 млн электромобилей

Немецкая компания Volkswagen после «дизельного скандала» разработала новую стратегию развития, в котором ставки делают на «зеленые» автомобили.

Речь идет не только о полностью электрических, но и гибридных автомобилях, однако первые являются более приоритетными.

В рамках разработанного плана будут выпущены целые семейства электрокаров, а главной целью автопроизводителя является лидерство на рынке электромобилей к 2025 году.

Развивая модельный ряд электрокаров, компания ежегодно будет наращивать объёмы производства и продаж, а уже к 2025 году планируется выйти на уровне 1,5 млн реализованных экземпляров в год.

К 2023 году планируется достичь показателя в 1 млн электрокаров.