Немецкая компания Volkswagen после «дизельного скандала» разработала новую стратегию развития, в котором ставки делают на «зеленые» автомобили.
Volkswagen к 2025 году намерен выпустить 1,5 млн электромобилей
28.12.2019 18:12
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Речь идет не только о полностью электрических, но и гибридных автомобилях, однако первые являются более приоритетными.
В рамках разработанного плана будут выпущены целые семейства электрокаров, а главной целью автопроизводителя является лидерство на рынке электромобилей к 2025 году.
Развивая модельный ряд электрокаров, компания ежегодно будет наращивать объёмы производства и продаж, а уже к 2025 году планируется выйти на уровне 1,5 млн реализованных экземпляров в год.
К 2023 году планируется достичь показателя в 1 млн электрокаров.
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