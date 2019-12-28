Renault Arkana в ноябре вошел в топ-25 российских бестселлеров

Кроссовер в ноябре разошелся тиражом в количестве 1 896 экземпляров, что позволило ему ворваться в топ25 российских бестселлеров.

Среди моделей бренда Renault Arkana оказался на четвертой строчке по объёму продаж, тогда как лидером остается кроссовер Duster. Он в прошлом месяце был продан в количестве 3 443 ед., что на 5% меньше.

Седан Logan стал вторым с показателем 3 057 ед., что на 6% меньше. Хэтчбек Sandero показал третий результат – 2 471 ед.

В общей сложности компания в ноябре продала 12 833 автомобиля, что на 5% меньше. За 11 месяцев дилеры бренда продали 128 982 авто, а это соответствует результату 2018 года.