Volkswagen начал прием заказов на новый недорогой кроссовер Jetta VS7

В Китае стартовали продажи нового кроссовера под брендом Jetta. Эту автомобильную марку создал немецкий автопроизводитель Volkswagen.

Jetta представлена исключительно на китайском рынке, но не исключается, что в дальнейшем модели выйдут на международный рынок, включая Россию.

В конце года дилерские центры начали продавать Jetta VS7, в основе которого лежит Skoda Karoq.

В дилерских центрах уже есть товарные Jetta VS7, но они представлены только для ознакомления, тогда как клиентские машины появятся только в 2020 году.



Jetta VS7 был представлен в прошлом месяце. Он представляет собой трехрядный кроссовер, который в КНР можно купить по цене от 93 тыс. юаней (825 тыс.).

Размеры Jetta VS7: длина – 4 624 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 633 мм, расстояние между осями составляет 2 730 мм.

Кроссовер предлагается только с 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с., вместе с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у кроссовера только передний.