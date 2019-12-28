В Китае стартовали продажи нового кроссовера под брендом Jetta. Эту автомобильную марку создал немецкий автопроизводитель Volkswagen.
Volkswagen начал прием заказов на новый недорогой кроссовер Jetta VS7
Jetta представлена исключительно на китайском рынке, но не исключается, что в дальнейшем модели выйдут на международный рынок, включая Россию.
В конце года дилерские центры начали продавать Jetta VS7, в основе которого лежит Skoda Karoq.
В дилерских центрах уже есть товарные Jetta VS7, но они представлены только для ознакомления, тогда как клиентские машины появятся только в 2020 году.
Jetta VS7 был представлен в прошлом месяце. Он представляет собой трехрядный кроссовер, который в КНР можно купить по цене от 93 тыс. юаней (825 тыс.).
Размеры Jetta VS7: длина – 4 624 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 633 мм, расстояние между осями составляет 2 730 мм.
Кроссовер предлагается только с 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с., вместе с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у кроссовера только передний.