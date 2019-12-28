Названы самые продаваемые автомобили Е-сегмента в ноябре

Автомобили бизнес-класса в ноябре были проданы в количестве 4 499 единиц, что оказалось на 8% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики «Автостат Инфо», по итогам продаж за 11 месяцев года автомобили Е-сегмента показали рост на 1,7% до 49 562 ед.

Самым продаваемым автомобилем Е-сегмента остается седан Toyota Camry, реализованный в количестве 2 254 ед., что на 20% меньше.

Второй результат показал BMW 5-Серии, у которого продажи выросли на 49% до 700 экземпляров.

Mercedes-Benz E-Класса стал третьим с показателем 686 экземпляров, что на 10% больше.

В первой пятерке лидеров в Е-сегменте оказались Lexus ES и Audi A6, которые разошлись тиражом в количестве 168 и 156 ед. соответственно.