Составлен рейтинг автомобилей, которые покинули РФ в 2019 году

В этом году с российского рынка ушло рекордное за последние годы количество моделей.

Чего только стоит уход компании Ford с рынка легковушек России, а ведь бренд предлагал не одну и не две модели.

Напомним, что американская компания в нашей стране будет предлагать и производить только коммерческие модели.

В списке покинувших российский рынок оказался Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Ecosport, Kuga и Explorer. Часть из этих моделей, как ранее сообщалось, предлагается у дилеров, но они остались в единичных экземплярах.

Также в составленный журналистами «Российской газеты» рейтинг автомобилей, которые покинули РФ в 2019 году, оказался кроссовер Nissan Juke, который ранее покидал российский рынок, а затем вернулся, однако так и не нашел себе покупателей, возможно и из-за высокой стоимости.

Ушел с российского рынка и Nissan GT-R, которому компания не стала продлевать ОТТС, так как он продается единичных экземплярах. Nissan Almera также не предлагается на рынке, как и Audi TT, Audi R8 и Haval H6 Coupe.