BMW выпустит электрокар BMW i6 для конкуренции с Porsche Taycan

В конце 2019 года стало известно, что баварская компания намерена выпустить седан, который на рынке будет конкурировать с Mercedes-Benz EQS, Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

Будущая модель получит название BMW i6 и как удалось узнать Autoblog, электрокар будет похож на i Vision Dynamics, а по своим характеристикам он не будет уступать электрическому Porsche Taycan.

Про BMW i6 точной информации пока нет, но предполагается, что в модели установят два электрических агрегата eDrive разной мощности.

Их суммарная отдача составит 544 л.с. Спортивная версия BMW i6 получит тоже два электромотора, но с увеличенной отдачей.

Как пишет зарубежное издание, блок батарей в баварском электрокаре будет на 90 и 120 кВт⋅ч. Эти тяговые аккумуляторы обеспечат запас хода 500 и 700 км соответственно.

Когда BMW i6 появится на рынке неизвестно, но ранее сообщалось, что до конца 2021 года появятся кроссоверы iX3 и iNEXT, а также седан i4.