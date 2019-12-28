Toyota Hilux в ноябре возглавил сегмент новых пикапов в России

Аналитики опубликовали статистику по продажам новых пикапов за ноябрь и за период с начала года.

В конце осени россияне приобрели 1.2 тыс. новых пикапов, что оказалось на 12,9% меньше, чем годом ранее.

Если в октябре лидером по продажам был УАЗ Пикап, то в ноябре сегмент новых пикапов в России возглавил Toyota Hilux, сообщает агентство «Автостат».

Его продажи составили 320 экземпляров, что на 12.1% меньше. На втором месте располагается Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в количестве 301 ед., что хуже на 8%.

Только на третьем месте оказался УАЗ Пикап с результатом 282 проданных экземпляра, что меньше на 37.6%.

При этом этот пикап остается лидером по продажам за 11 месяцев года, когда его объёмы реализации составили 3 259 ед., тогда как Toyota Hilux и Mitsubishi L200 были проданы в отчетный период в количестве 2773 и 1812 шт.