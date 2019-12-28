Первым собственным автомобилем Турции стал электрокроссовер

Ранее уже сообщалось, что Турция собственными силами разработает свои автомобили.



Недавно Реджеп Тайип Эрдоган лично провел презентацию первого собственного автомобиля Турции, которым стал электрический кроссовер.

Он в продаже появится под маркой TOGG и представляет собой среднеразмерную модель с колесной базой 2,8 метра.

Для покупки предложат два варианта кроссовера, где один будет моноприводный с 200-сильным электромотором, а второй получит два электродвигателя по одному на каждой оси с суммарной отдачей 400 л.с.

Заявлено, что менее мощная модификация сможет ускориться до первой сотни за 7,6 секунды, а мощная версия совершит спринт за 4.8 секунды. Заявленный запас хода составляет 500 км.

Аккумуляторы поддерживают технологию быстрой зарядки, позволяющую зарядить их за 30 минут. Помимо этого кроссовер будет оснащен автопилотом третьего уровня.

Его серийная сборка будет организована на строящемся предприятии в Турции. Его строительство планируют завершить к концу 2021 года, а автомобили там начнут собирать уже в 2022 году.

Автомобили бренда TOGG планируют продавать не только в Турции, но и за ее пределами. Помимо электрического среднеразмерного кроссовера, в линейке в дальнейшем будет компактный кроссовер, хэтчбек, седан и компактвэн. Все эти автомобили появятся к 2030 году.