Парковка возле аэропорта Домодедово «Улетная парковка»

Улетать из аэропорта Домодедово теперь стало гораздо удобнее. Еще совсем недавно туристы сетовали на то, что нет возможности оставить свой автомобиль рядом с терминалом. Те стоянки, которые предлагают свои услуги на территории аэропорта отталкивали непомерным ценником. Теперь хлопот перед путешествием стало меньше. Человек может спокойно приехать на своей машине и оставить ее на время отсутствия под надежной охраной. Современно оборудованная стоянка «Улетная Парковка» в Домодедово обеспечивает надежное хранение авто всего за 100 рублей в сутки. Это гораздо меньше, чем оплата такси в обе стороны.

Что представляет из себя парковочный комплекс

Паркинг имеет удобную локацию, находится всего в 7 километрах или 10 минутах езды от терминала. Надежность охраны обеспечивается за счет современной системы сигнализации, специального оборудования и штата квалифицированных сотрудников. По всему периметру ограждения стоянки расположены камеры онлайн-видеонаблюдения, которые работают в круглосуточном режиме и охватывают каждый уголок территории.

Автомобиль берется под охрану с момента подписания договора. Таким образом, клиент получает гарантии, а сотрудники компании берут на себя персональную ответственность за сохранность машины. «Улетная парковка» предлагает на выбор автовладельца 2 варианта парковочных мест: крытый или открытый паркинг. Благодаря почасовой системе оплаты, автовладелец платит только за то время, которое автомобиль находился на стоянке.

Дополнительные услуги и бонусы

Администрация компании старается создать максимально комфортные условия своим клиентам:

вежливый персонал;

бесплатное подключение к Wi-Fi;

комфортный зал ожидания, где можно перекусить и выпить чашечку свежего кофе;

бесплатный трансфер от стоянки до терминала и обратно, причем независимо от времени суток;

бесплатная помощь с разгрузкой и загрузкой багажа;

бесплатная упаковка и взвешивание багажа;

возможность предварительного бронирования парковочного места;

помощь в мелком ремонте, зарядке аккумулятора, подкачке шин;

любая удобная для клиента форма оплаты;

круглосуточная работа паркинга;

по окончании срока аренды, клиент может рассчитывать на 2 часа бесплатного обслуживания на случай непредвиденной задержки.

Арендовать паркинг можно как на короткий, так и на длительный срок. При длительной аренде, предоставляются скидки. На приятные бонусы и индивидуальный подход могут рассчитывать все постоянные клиенты стоянки «Улетная парковка».

Как забронировать место на стоянке «Улетная парковка»

Раннее бронирование дает автовладельцу спокойствие и уверенность, что в последний момент не придется срочно искать свободное место или переплачивать за стоянку на территории аэропорта. Забронировать паркинг можно в любое время суток. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте https://uletnayaparkovka.ru или позвонить по телефону +7(495)796-39-74.

Чтобы подписать договор и сдать автомобиль под охрану без спешки, рекомендуется приезжать на стоянку за 3 часа до вылета. Для того, чтобы обеспечить доставку клиентов к терминалу, компания располагает автопарком с машинами класса «комфорт» разной вместимости. По прилету клиента из путешествия, сотрудник компании встречает его в аэропорту, чтобы доставить к месту стоянки авто.