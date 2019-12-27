Куда сдать шины на утилизацию за деньги в Санкт-Петербурге?

Многие автовладельцы слышали о том, что «лысые», изношенные покрышки можно сдать на утилизацию, получив за это денежное вознаграждение. Связано это в том числе с заботой об окружающей среде, в рамках которой каждая такая шина рассмаривается, как прямая угроза.

Что представляет собой автошина?

В состав такого изделия входит металлический каркас, протектор, борта и боковины. В качестве основного материала, который используется для производства покрышек, выступает каучук синтетического происхождения. Такие изделия могут применяться в качестве вторсырья для производства новых покрышек, что позволяет сэкономить определенные ресурсы и сократить затраты на производство – хотя бы ради этого стоит сдать шины на утилизацию за деньги в Санкт-Петербурге.

Для каких целей старые шины подвергаются утилизации?

Прием автошин и их последующая переработка позволяют решить одновременно несколько задач:

Сберечь окружающую среду с учетом того, что разлагаются покрышки минимум 100 лет, вследствие чего вредные и даже опасные вещества неизменно проникают в почву и водоемы.

Сохранить население здоровым, так как если покрышки сжигаются, в атмосферу попадают ядовитые выделения, способные спровоцировать серьезные заболевания.

Получить вторсырье отменного качества, используемое в дальнейшем в самых разнообразных направлениях деятельности.

Таким образом, достаточно сдать шины на утилизацию в СПб, получив за это деньги, для того, чтобы принести пользу, а потому услугой приема в последнее время пользуются многие автовладельцы.

Посмотреть адреса пунктов приема б/у шин можно тут — https://vyvoz.org/sankt-peterburg/skupka-avtoshin-reziny_59

Каким образом утилизируются старые шины?

Всего на данный момент существует два актуальных способа переработки покрышек, выработавших свой ресурс – химический и физический.

В первом случае речь идет о пиролизе, тогда как во втором изделие дробится в условиях низких температур, превращается в жидкость в барокамере и др.

Какой бы способ не был выбран в результате, каждый из них сводит к минимуму расходы и позволяют получить более качественное сырье, пригодное в последующей эксплуатации. В последнее время все чаще применяется еще одна методика – утилизация взрывом, когда изначально каучу охлаждается до определенной температуры, после чего взрывается в условиях безопасной камеры. Такой вариант для тех, кто желает сдать покрышки на утилизацию, считается одним из самых экономичных и позволяет получить в итоге три составляющие: текстильные волокна, резиновую крошку и проволоку.

На данный момент прием покрышек в утилизацию является достаточно прибыльным направлением деятельности, многие организации сегодня выступают в качестве посредников между сдающими лицами и перерабатывающим предприятием.

Куда отправляется резиновая крошка, полученная после переработки шин?

Измельченные в крошку покрышки на данный момент являются очень востребованным продуктом, так как из нее изготавливают:

резиновые обувные подошвы;

звуко- и гидроизоляционные покрытия;

напольные, дорожные и спортивные покрытия;

отделочные и кровельные материалы;

наполнители для спортизделий;

опоры для трубопроводов и др.

Для тех, кто желает сдать покрышки в утиль в СПб, существует единое правило подготовки такого сырья. Jно должно быть очищено от загрязнений и иметь первоначальную форму, так как рваные или порезанные на части шины в пунктах не принимаются.

Конечно, кому-то до сих пор гораздо проще избавиться от отслуживших свое покрышек, выкинув их на помойку, однако решение с утилизацией позволяет не только получить определенную прибыль, но и внести свой вклад в защиту окружающей среды.