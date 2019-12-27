Tesla Cybertruck: бронированный пикап с электрическим сердцем

От компании, которая уже презентовала миру много совершенных в техническом и экологическом плане электрокаров, ежегодно ожидают новинок и сенсаций. В ноябре 2019 года мир увидел очередную такую сенсацию, а именно Tesla Cybertruck. Об этой новинке в ассортименте премиальных электрокаров очень долго и много говорили, а теперь стоит поговорить и нам.

Презентация и Терминатор: что в этом общего

21 ноября 2019 года, 20:00, Лос-Анджелес – это точное время, когда в Америке, а после и во всем мире увидели новую модель супер-электрокара от раскрученного бренда. Представил автомобиль лично Илон Маск, загримированный под Терминатора.

Если говорить в целом о структуре и дизайне авто, то выглядит оно дерзко и необычно, как для транспортного средства своего класса. Реализованы также нестандартные решения относительно вопросов безопасности и практичности такого авто. Забегая наперед, стоит сказать, что этот автомобиль на электрическом двигателе поступит в продажу только в 2021 году. Однако оформить предварительный заказ можно уже сегодня.

Стоит несколько слов сказать и о будущих премьерах автоконцерна Тесла, у создателей есть новинки, презентации которых ждут со дня на день. Первый долгожданный автомобиль – это электрический городской кроссовер, который уже был презентован осенью (точнее была оглашена концепция автомобиля). Второй – это Tesla Model S, которую планируют обновить и усовершенствовать, а ознакомиться с основными характеристиками актуальной модели можно здесь.

Основные черты новой Тесла

Презентованный электромобиль Тесла Кибер Трак относится к типу кузова пикап, однако внешне выглядит довольно экзотично. Угловатые линии, которые складываются в четкий корпус, делают кузов автомобиля похожим на инопланетный корабль, который больше подходит для поездок по поверхности Луны. Справедливо сказать, что команда разработчиков пожелала немного отойти от устоявшихся норм и форм, которые практически сотню лет были актуальны для такого кузова разных марок. Хотели немного отойти от стереотипа, а получилась сенсация – это вполне в духе Тесла.

В целом, говоря о внешности электрокара Tesla Pickup Truck, можно отметить следующее:

безрамный корпус, вместо него – современный экзоскелет;

внешняя поверхность крыши имеет характерный тупой угол, что делает похожим верх капота на домик;

буквально все наружные панели кузова выполнены в виде плоскостей.

Во внешности этого авто мало от традиционных пикаповских представлений о практичном и мощном автомобиле. Многие сравнивают данную модель с бронетранспортером в футуристическом стиле, который использовался при съемках фильма «Бегущий по лезвию».

Ему не страшны пули и кувалда

Эти слова – не просто способ выразить эксклюзивность данной модели, а вполне доказанный факт. При производстве были использованы суперпрочные материалы. Для изготовления конструктивных элементов кузова и экзоскелета использовалась сталь высокой марки. Такому кузову не страшный удары кувалдой, также он достойно перенесет выстрел из огнестрельного оружия калибра 9 мм.

Отдельная история – плоские стекла автомобиля. Кроме отличного обзора и достаточного проникновения света они характеризуются высокой прочностью, которая была проверена в ходе тестов. При проверке на прочность в плоскость стекол бросали металлические стальные шары – они повредили поверхность стекла и застряли в нем, однако не попали внутрь салона.

Немного о характеристиках

О характеристиках кузова Теслы Пикап можно сказать следующее:

длина кузова равна 5885 мм;

ширина имеет показатель 2027 мм;

высота – 1905 мм.

Для лучшей проходимости разработчики увеличили дорожный просвет. К внешним характеристикам также можно добавить стильные колесные диски и массивные покрышки. Относительно грузового отсека, то он оснащен откидным задним бортом с электроприводом и выдвижной платформой. Длина отсека равна 1981 мм, а объем – 2,8 м3. При необходимости в салоне можно опустить заднее стекло, что откроет проход к грузовому отделению.

Создатели немного приоткрыли завесу тайны относительно того, с какой целью можно использовать грузовой отсек. Габариты отсека, наличие заднего борта-трапа – это очень удобное место для погрузки квадроцикла. Скорее всего, модельный ряд электрических транспортных средств известной марки пополнится еще и таким аппаратом.

От внешности перейдем к внутреннему наполнению автомобиля. От машины такого класса в первую очередь требуется практичность и много пространства. Разработчики нашли определенную «золотую середину» + традиционный для тесловских авто стиль салона полностью в духе минимализма. Пространства кузова хватает для 6 человек в салоне, то есть была реализована формула «3+3».

Перед водителем – традиционный штурвал и увеличенный монитор, который раньше использовался в Model 3. Передняя панель в некоторых чертах похожа на кухонный стол.

Однако большинство почитателей этого бренда интересует, какими техническими характеристиками обладает авто. Стоит сказать, что электромотор размещен в задней части, а показатели мощности пока еще остаются в секрете. Однако прочие характеристики приблизительно известны:

от нуля до сотни авто разгоняется за 6,5 секунд;

предельная скорость: 177 км/ч;

один заряд батареи предоставляет запас хода в 402 км, однако емкость самой АКБ не указывается.

Отметим, что в Tesla Pickup будет установлена адаптированная подвеска. Однако о прочих подробностях компания-производитель не распространяется.

Самое главное, что стоит рассказать о Tesla Cyber Truck – цена. Стоимость электрокара стартует от 40 тысяч долларов. Однако предусмотрено несколько комплектаций, которые между собой отличаются в оснащении и дизайне салона. Базовая модель совсем скоро станет доступна для свободной продажи, а варианты ожидаются к 2022 году.

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