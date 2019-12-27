Все о Chevrolet Captiva: технические характеристики, поколения, фото

Chevrolet Captiva успешно присоединился к списку доступных по цене автомобилей. Его история началась в 2006 году в женевском автосалоне.

Неожиданно для всех компания General Motors представила для всех компактное авто класса SUV. Оно пользуется спросом у современных автомобилистов, которые предъявляют повышенные требования к качеству транспорта. Просмотреть варианты авто, готовых к продаже, можно на сайте бесплатных объявлений Avtoelon.uz.

Три поколения Chevrolet Captiva

Облик авто имеет внушительный вид. Салон продуман до мелочей. Из материалов производитель выбрал высококачественный пластик, данные с панели передач (в дизайне «под дерево» или «алюминий») хорошо считываются. Есть возможность регулирования сидений в различных положениях. Выделяют три основных поколения автомобиль Chevrolet Captiva.

Первое поколение 2006 – 2011 гг

Технические характеристики первого поколения были продемонстрированы в 2007 году. Тогда машина претерпевала изменения в своем названии: Holden Captiva, Daewoo Winstorm. Лишь в 2011 году машины данной марки приобрели единое название Chevrolet Captiva. Авто комплектовалось на базе GM Theta (по типу Opel Antara). Оно получило 5-ступенчатую автоматическую или механическую трансмиссию. Такое решение дало возможность разогнать машину до 100 км/ч меньше чем за 9 секунд. В нашей стране авто было поставлено с двумя бензиновыми двигателями, поперечно расположенными. В итоге, машина в 2007 году завоевало 4 звезды после тестирования системы безопасности.

Второе поколение 2011 – 2014 гг

Второе поколение Chevrolet Captiva претерпело значительных изменений. Решетка радиатора расширилась, фары стали уже, визуально занижая авто, делая его фронтальную зону более уверенной и агрессивной. Помимо этого, авто получило четыре новейших силовых агрегата – мощностью 163 л.с. и 184 л.с, а также бензиновый 167 л.с. Авто данного поколения комплектуются подушками безопасности в количестве 6 штук, системой стабилизации. Приятным бонусом к усовершенствованным техническим характеристикам стала аудиосистема с Bluetooth.

Третье поколение с 2014 года

Обновленное авто отличается от предыдущих моделей улучшенной эргономикой и функционалом. Chevrolet Captiva приобрел более массивный кузов, что отразилось на просторе в салоне и безопасности людей. Кроме того, в салоне возможно поместить два дополнительных места. Выделяют несколько комплектаций авто: три вида двигателя, в том числе, дизельный, автоматической и механической коробки передач.

Стоит отметить, что автомобиль Chevrolet Captiva отражает качество и надежность, он не требователен к топливу и имеет высокую производительность.