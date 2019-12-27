Топовые комплектации Lada XRAY прибавили в цене

Российский автогигант недавно объявил о повышении цен на весь модельный ряд с начала 2020 года.

При этом уже в конце декабря специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали увеличение ценников на топовые комплектации хэтчбека Lada XRAY.

Речь идет о версиях Luxe и Prestige, которые прибавили в цене 3 тысячи рублей. Остальные комплектации автомобиля в цене не изменились.

Как отмечают эксперты, предыдущее удорожание было зафиксировано в августе этого года, когда «АвтоВАЗ» переписал цены на 5-7 тыс. рублей.