Bugatti Chiron получил спецверсию в единственном экземпляре

Представленная машина получила большое количество уникальных элементов, указывающих на Hermès, даже цвет кузова называется Hermès Craie.

В салоне Chiron использовали узор Courbettes, который можно увидеть на дверях и центральном тоннеле. Это первая модель в мире, которая получила такой узор, так как ранее его в автомобилях не использовали.

Заказчиком Bugatti Chiron Hermès стал коллекционер Мэнн Хошбин. У него это уже третья модель с логотипами Hermès, а до этого коллекционер приобрёл Bugatti Veyron Fbg par Hermès и Pagani Huayara Hermès.

Технически показанный гиперкар ничем не отличается от других, и под капотом у него все тот же 8-литровый W16 мощностью 1500 л.с. при 1600 Нм крутящего момента.