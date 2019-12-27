Новый электрический кроссовер Ford получит платформу Volkswagen

Американская компания расширить свой модельный ряд новым электрокаром, в основе которого, как оказалось, расположится платформа другого производителя.

Как выяснили журналисты Auto Express, новинкой станет электрический кроссовер, а создадут его на платформе от немецкой компании Volkswagen.

Сообщается, что представители двух компаний уже встречались и обсуждали возможность адаптации платформы MEB под автомобили Ford.

Единственной проблемой стала особенность расположения моторного щита и капота, которые не позволят сделать новый кроссовер в стилистике Mustang.

Компания Ford намерена использовать все возможности немецкой платформы, а точнее все силовые установки и разные объёмы аккумуляторов. Когда выйдет электрокроссовер на базе платформы Volkswagen пока неизвестно.