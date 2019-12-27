О поставках более 3,8 тыс. автомобилей сообщили в пресс-службе компании.
В России полиция получила 3 870 патрульных машин Skoda Octavia
27.12.2019 18:21
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В общей сложности на службу в полицию отправили 3 870 автомобилей, созданных на базе Skoda Octavia в комплектации Ambition.
Машины приводятся в движение 1,8-литровым 180-сильным двигателем, работающим в паре с 7-ступенчатой КП.
Каждый автомобиль имеет специальное оборудование, включая программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля, а также сигнально-громкоговорящую установку.
Также в списке оборудования есть дополнительная аккумуляторная батарея и блок предохранителей. Автомобили были переданы для дорожно-патрульных служб всех федеральных округов.
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