BAIC запустил в продажу свой аналог Mercedes-Benz GL

Речь идет о внедорожнике с названием Beijing BJ90, который стал доступен для покупки на территории Китая.

Основой для полноразмерного внедорожника от китайской компании стал Mercedes-Benz GL 2011 года.

Производство и продажа нового автомобиля согласована с Daimler, а сам Beijing BJ90 был представлен еще в 2015 году.

Однако, в продажу его не вывели в связи с необходимостью выполнить в первую очередь правительственные закупки.

Отличается новинка от оригинала измененной решеткой радиатора, передним и задним бампером, а также оптикой и конечно же шильдиками.

Габариты автомобиля следующие: 5 171/1 995/1 860 мм, колесная база 3 100 мм. Двигатели в моторной гамме турбированные от немецкой компании.

Речь идет о моторах объёмом три и четыре литра и мощностью 333 и 422 л.с.

В паре с силовыми установками работает девятиступенчатая КП. Оценили китайский внедорожник в 99 тыс. юаней или 900 тыс. рублей.