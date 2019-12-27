УАЗ останавливает производство до 10 февраля

Почти полтора месяца завод УАЗа не будет выпускать автомобили.

Компания уходит на каникулы, которые запланированы до 10 февраля 2020 года. В этот период будет проведена инвентаризация, ремонт, а также обслуживание оборудования.

Всех дилеров заранее обеспечили необходимым количеством автомобилей, поэтому трудностей они не испытают.

Стоит отметить, что в этом году продажи УАЗов сократили на пять процентов. За период с начала года по ноябрь автопроизводитель реализовал 33 987 машин.