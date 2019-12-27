FAW анонсировал новейший роскошный седан Hongqi H9

Китайский концерн готовит к выходу новое поколение своего роскошного седана Hongqi H7, который создавали на платформе Toyota Crown.

Накануне в сети распространили фотографии новинки, а также рассекретили его салон. Также компания официально анонсировала скорый дебют автомобиля.

Презентация седана состоится 8 января, а вместе со сменой поколений он сменит и название. Теперь автомобиль будут называть Hongqi H9.

Что касается предшественника, то вероятно он будет выпускаться наряду с новой генерацией. Новая генерация седана будет создана на собственной платформе FAW, а значит изменится и вся техническая составляющая.

Внешность Hongqi H9 будет пересекаться с Rolls-Royce.

В салоне машины предложат новую мультимедийную систему с большим экраном, цифровую панель приборов и новые варианты отделки. Какую моторную гамму получит автомобиль, пока информации нет.