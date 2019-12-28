Универсал Subaru Levorg STI Sport продемонстрировали в видео

Subaru опубликовала видеотизер, посвященный прототипу Levorg Prototype STI Sport. Эту модель публично покажут на выставке Tokyo Auto Salon.

Над новой моделью работали специалисты подразделения Subaru Tecnica International, и как известно в основе универсала лежит платформа SGP.

По слухам, Levorg Prototype STI Sport получит 1,8-литровый оппозитный турбированный ДВС.

Также модель оснастят улучшенным комплексом безопасности EyeSight, в котором помимо уже стандартного набора приборов и датчиков появятся еще четыре радара.

Других подробностей про готовящийся прототип пока нет, но источники пишут, что модель будет повторять стилистику прототипа Viziv Tourer 2018 года и модели представленной в октябре в Токио.

В Японии новое поколение Levorg появится во второй половине 2020 года.

