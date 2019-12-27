Chery в 2020 году представит в России несколько новинок

В дилерских центрах марки во втором квартале 2020 года начнутся продажи флагманского кроссовера Chery Tiggo 8, а уже в третьем квартале следующего года китайская компания в РФ привезет абсолютно новую модель.

Chery сейчас сертифицирует в России кроссовер TXL бренда EXEED. Как пишет «АВТОСТАТ», эта модель является удлинённой версией EXEED TX.

Кроссовер EXEED TXL появится в третьем квартале. Также в 2020 году поступят в продажу другие модели китайского автопроизводителя, но о них российское представительство компании расскажет позже.