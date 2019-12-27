В России Geely Atlas останется без атмосферных двигателей

Geely Atlas в России будет предлагаться только с турбированными ДВС, так как модель лишится атмосферных 2,0 и 2,4-литровых моторов, и временно будет доступна только с 1,8-литровым агрегатом.

Как пишет издание onliner.by, кроссовер Geely Atlas, который собирается на заводе «БелДжи» в Белоруссии, в России больше не будет предлагаться с 2,0-литровый 139-сильным атмосферным мотором и 149-сильным 2,4-литровым агрегатом.

Модель можно будет заказать только с 1,8-литровым турбированным ДВС и автоматической коробкой передач.

В дальнейшем будет предложен еще полуторалитровый турбоагрегат со 149-сильной отдачей.

Стоит отметить, что Geely Atlas в России является самым продаваемым китайским кроссовером. С начала года по ноябрь дилерские центры марки передали своим клиентам 6 518 ед. кроссоверов Atlas.