Suzuki намерена продать 7,6 тыс. автомобилей за 2019 год

В компании рассказали, что до конца года объёмы продаж составят более 7,6 тыс. автомобилей.

Этот результат окажется на 25 процентов больше, чем годом ранее. Доля автопроизводителя на рынке составит 0,43%.

Нарастить продажи в этом году компании удалось за счет появления обновленного кроссовера Vitara, доля которого в продажах составляет 72%.

Также в этом году в Россию привезли особую версию SX4 Tabi. Тираж этой версии ограничили 50 экземплярами.

Помимо этого, на рынке стартовали продажи внедорожника Jimny новой генерации. Его объёмы продаж составили 391 ед. по итогам четырех месяцев с момента выхода.